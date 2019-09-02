‘ABD habersiz saldırdı!’

Suriye’nin İdlib vilayetinde önceki gün Şam rejimi tarafından tek taraflı olarak başlatıldığı açıklanan ateşkes konusunda çelişkili haberler geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Moskova veya Ankara’ya bildirimde bulunmadan İdlib’e hava saldırısı yaptığı bildirdi.

Bakanlığın, “Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi”nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos’ta Moskova saatiyle 15.00’te İdlib bölgesinde Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşim birimleri arasına ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. ABD’nin saldırılarına maruz kalan yerleşim bölgelerinde çok sayıda zayiat ve yıkım meydana geldiği de kaydedildi. ABD’nin İdlib’de ateşkesin sürmesini tehlikeye attığı ve birçok alanda da ateşkesi bozduğu vurgulanan açıklamada, “ABD, İdlib’de planladığı eylemler hakkında Rus veya Türk tarafına bildirimde bulunmadığından, bu saldırılar, önceki tüm anlaşmaların ihlaline neden oldu” ifadelerine yer verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, önceki gün sabah saatlerinden itibaren Rusya ve Türkiye’nin inisiyatifiyle Suriye rejimi askeri birliklerinin ateşkes ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, ateşkesin başlamasından itibaren Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetlerinin İdlib üzerinde uçuşlarını sona erdirdiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, “İdlib’in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini” gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Şam da durmuyor

Bu arada Suriye’deki Beşar Esad rejimi birliklerinin de, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi tamamen bozarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarını havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla hedef aldığı bildirildi.

AA’nın haberine göre, Esad birlikleri, dün sabah İdlib’in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesiyle Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine karadan karaya silahlarla saldırılar gerçekleştirdi. Esad rejiminin, önceki gün de İdlib’in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini karadan karaya silahlarla vurarak ateşkesi bozduğu kaydedildi.

‘Türkiye’nin güvenlik çıkarları meşru’

Türkiye ile ABD’nin arasında Suriye sınırında güvenli bölge kurulmasını öngören mutabakatı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusunun farklı bir bölge olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’nin buradaki güvenlik çıkarlarını meşru bulduğunu anımsattı. “Rossiya-1” kanalında yayınlanan programa katılan Lavrov, “Suriye’de ortak Amerikan-Türk güvenli bölgesi kurulacağına dair haberler Moskova’yı rahatsız etmiyor mu?” sorusuna “Burası, Suriye’nin farklı bir bölümü, kuzeydoğu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın orada güvenlik çıkarlarını temin etmek istediğini söyledi. Devlet Başkanı Putin, bu çıkarları kesinlikle meşru bulduğumuzu ve ilk olarak Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören bu mutabakatın başarıyla ulaşmasını desteklediğimizi doğruladı” yanıtını verdi.

Programın sunucusu, 17 Eylül 2018’de Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı’nın üzerinden çok uzun zaman geçtiğini anımsatarak, Lavrov’dan bu mutabakatın hayata geçirilme olasılığı konusundaki görüşlerini de sordu. Putin’in Erdoğan’la ortak basın toplantısında bu mutabakatın geçerliliğini koruduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, “Rusya ve Türkiye liderleri, mutabakatın uygulanmasına imkan sunacak somut adımlar üzerinde anlaş sağladı” dedi.