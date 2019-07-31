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31.07.2019 - 08:23

ABD Hürmüz Boğazı için Almanya’dan asker istedi

Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması amacıyla Almanya’dan resmi olarak askeri talepte bulunduğu bildirildi.

ABD Hürmüz Boğazı için Almanya’dan asker istedi

ABD Büyükelçiliği’nden bir yetkili, Alman DPA ajansına yaptığı açıklamada, “İngiltere ve Fransa ile Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine yardımcı olmak, İran’ın saldırganlığına karşı mücadele etmek için Almanya’dan resmi talepte bulunduk” ifadesini kullandı. Alman hükümet yetkilileri daha önceki açıklamalarında, Almanya’nın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliğinin korunması için yapılacak bir askeri misyona katılıp katılmamasına ilişkin müttefiklerden talep gelmediğini dile getirmişti. Alman hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğündeki bir askeri misyonu olumlu bulurken, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) “gerilimi artıracağı” gerekçesiyle misyona kuşkuyla bakıyor.

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