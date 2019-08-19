MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD, INF'den çıktıktan sonra ilk kez yaptı! 500 kilometreden...
19.08.2019 - 20:33| AA

ABD, INF'den çıktıktan sonra ilk kez yaptı! 500 kilometreden...

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

ABD, INF'den çıktıktan sonra ilk kez yaptı! 500 kilometreden...

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos'ta Kaliforniya'da bulunan San Nicolas Adasında gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABD, ANLAŞMADAN AĞUSTOS AYININ BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşmasından (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı yapıldıSivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz tüketiciye ulaştırılacak.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları

20 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları

Adıyaman'da tarlada çalışan çiftçiler buldu! Bizans dönemine ait

Adıyaman'da tarlada çalışan çiftçiler buldu! Bizans dönemine ait

Meteoroloji'den İstanbul dahil olmak üzere birçok kente uyarı

Meteoroloji'den İstanbul dahil olmak üzere birçok kente uyarı

İzmir'deki yangında son durum: Dünyada ilk defa yapılacak

İzmir'deki yangında son durum: Dünyada ilk defa yapılacak

Sıradaki Haber