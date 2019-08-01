MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzattı
01.08.2019 - 10:38| AA

ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzattı

Washington yönetiminin 90 günlük ek süresi, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'yı etkiliyor. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İran'a ekonomik baskının artırılacağı mesajı verildi.

ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzattı

ABD, nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan anlaşmanın tarafı ülkelere yaptırım muafiyetini 90 gün daha uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2015'te varılan nükleer anlaşma kapsamında, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü eylem İran'ın sivil nükleer programının gözetiminin sürdürülmesine katkı sağlayacak, yayılma riskini azaltacak, İran'ın nükleer silaha erişmek için ihtiyaç duyduğu süreyi azaltabilme kabiliyetini engelleyecek ve rejimi hassas amaçlar için yeni tesisler oluşturmaktan alıkoyacaktır."

İran'ın yapılan diplomasi çağrılarını reddettiği savunulan açıklamada, "İran rejimi diplomasiyi reddettiği ve nükleer programını genişletmeye devam ettiği sürece ekonomik baskı ve diplomatik izolasyon artacaktır." denildi.

ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye tanınan yaptırım muafiyetini mayıs ayında 90 günlüğüne uzatmıştı.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katil kamerada! 'Bu video sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır'

Katil kamerada! 'Bu video sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır'

Kepçeyi ve polis memurunu kaçırdı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı

Kepçeyi ve polis memurunu kaçırdı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

Tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlali

Tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlali

Sıradaki Haber