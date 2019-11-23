MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriABD karıştı! Beyaz Saray ile Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi
23.11.2019 - 20:39 | | AA

ABD karıştı! Beyaz Saray ile Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'ın, kişisel Twitter hesabına girişini engellediği iddiasına, Bolton'ın "yaşlılıktan dolayı şifresini unutmuş olabileceği" şeklinde yanıt verdi.

ABD karıştı! Beyaz Saray ile Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi

 

ABD'de tartışmalı şekilde görevinden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Beyaz Saray arasında Twitter krizi çıktı.

Bolton, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular." açıklamasında bulundu.

Bolton'ın bu paylaşımı ABD basınında gündem olurken Beyaz Saray Sözcüsü Grisham da konuya ilişkin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevi süresince kişisel hesabını kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Grisham, Bolton'ın yaşlılık nedeniyle hesabının şifresini unutmuş olabileceğini savunarak, "Kendi babamdan örnek veriyorum, bazen ilerleyen yaşı nedeniyle anlayamayabiliyor ama Twitter şifrenizi unutmuşsanız siteyle irtibata geçip şifrenizi yenileyebiliyoruz. Bolton'ın durumunu da buna (ilerleyen yaşına) veriyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Bolton'a sert sözler

Özellikle Venezuela ve İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süredir anlaşamadığı ileri sürülen Bolton, eylül ayında görevden alınmıştı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulamış ve danışmanı "Bay sert adam" olarak nitelendirmişti.

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştirTel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müge Boz kimdir, kimle evli? Müge Boz'un bebeği kız mı erkek mi?

Müge Boz kimdir, kimle evli? Müge Boz'un bebeği kız mı erkek mi?

Yaralı halde, kendisini vuran oğlunu korumaya çalıştı

Yaralı halde, kendisini vuran oğlunu korumaya çalıştı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Sıradaki Haber