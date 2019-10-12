ABD Kongresi’nin tehditleri bitmiyor!

ABD Kongresi’nde Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekat ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bu bağlamda aldığı kararlara karşı direniş sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen’ın Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, Temsilciler Meclisi’nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de benzer bir yaptırım yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin başlattığı operasyon nedeniyle “ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalması” gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin “Rusya gibi ABD düşmanlarıyla yaptığı iş birliğinden” de rahatsız olduklarını ifade etti. Graham’in hazırladığı ilk yaptırım tasarısının da bu hafta Kongre’de ele alınması bekleniyor. Tasarı 3’te 2 çoğunluk sağlarsa Trump’ın veto hakkı ortadan kalkacak.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, medya mensuplarının katıldığı bir telekonferansta Kuzey Suriye’deki gelişmelere ve Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik endişeleri olduğunu ve bu kapsamda Ankara ile uzun zamandır iletişim içinde olduklarını belirten yetkili, Türkiye’nin söz konusu endişelerini anladıklarını ancak diğer yandan DAEŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Suriye’de ortağa ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Yetkili, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonunu onaylamadıklarını belirtti.

NATO üyesi olan Türkiye’nin düzenlediği operasyona askeri olarak müdahale edilmeyeceğini ifade eden yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye’nin belirtilen bölgelerin dışına çıkması, sivil ölümlerine sebebiyet vermesi veya insan hakları ihlallerinde bulunması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını savundu. Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Trump’ın bakanlığa Türkiye’ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurdu.

Putin, DAEŞ için endişeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, bölgedeki DAEŞ üyelerinin geleceğinden endişe ettiğini belirtirken, “Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Şimdiye dek onların gardiyanlığını Kürt askeri oluşumlar yapıyordu. Şimdiyse Türk ordusu bu bölgeye giriyor, Kürtler söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da kaçabilir” ifadelerini kullandı. Putin, “Türk ordusunun bu durumu çabucak kontrolü altına alıp alamayacağından emin değilim” şeklinde konuştu. Putin ayrıca DAEŞ’lilerin kaçma ihtimaline karşı Rus istihbarat servisi kaynaklarını seferber edeceği sözünü verdi.

Öte yandan Türkiye’nin başlattığı harekata ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, terörle mücadele edilmesinin ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği konusunda şüpheleri olmadığını vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada, buna karşın bölgede ‘barış ve istikrarın ancak diyalog yoluyla sağlanabileceği’ ifade edildi. Rusya Dışişleri, Suriye’nin toprak bütünlüğüne de dikkat çekti.