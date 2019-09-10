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10.09.2019 - 23:51| DHA

ABD o görüntüleri paylaştı! Londra'dan New York'a 30 dakika sürüyor

ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saatte 10 bin 620 kilometre, saniyede yaklaşık 3 kilometre hız kat ettiği görüntüleri paylaştı.

ABD o görüntüleri paylaştı! Londra'dan New York'a 30 dakika sürüyor

Test, New Mexico'da bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssünde gerçekleştirildi. Ses hızından 8 kat daha hızlı olan hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği kaydedildi. Hipersonik roket kızağının Londra'dan New York'a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi.

ABD o görüntüleri paylaştı Londradan New Yorka 30 dakika sürüyor

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoda, kamera hızı yarıya düşürülerek roket kızağını hareket halinde görüntüleri daha net görüldü. Görüntü, "Yapabilirsen beni yakala" mesajıyla paylaşıldı.

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