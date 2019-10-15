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15.10.2019 - 15:37 | | AA

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi

DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins: "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık"

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

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