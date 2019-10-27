ABD petrol sahalarına asker gönderdi

Suriye’nin doğusunda terör örgütü YPG işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, “Kürtler için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır” ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.



Anadolu Ajansı’nın Deyrizor’da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak’ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. Daha sonra bölgeye Irak’tan ikinci bir konvoy gönderildiği, en az 13 zırhlı aracın bulunduğu konvoya, koruma amaçlı havadan ABD ordusuna ait helikopterlerin eşlik ettiği öğrenildi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon, Suriye’deki petrol sahalarının korunacağı yönünde açıklama yapmış, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Suriye’deki petrol üretiminden elde edilen gelirle YPG’ye yardım edilebileceğini savunmuştu.



Yeni üs yapılacak



ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi. Yeni üssün Deyrizor’un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor. Halihazırda ABD’nin Deyrizor’un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor. Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Suriye rejimi kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip. ABD, yeni üsten YPG ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.



ABD’li komutanlar, 15 Ekim’de Deyrizor’da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti. Deyrizor ilinin içinden geçen Fırat Nehri’nin doğusu YPG’nin işgalindeyken, batısı rejim kontrolünde. Suriye’nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusu Suriye’nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor. Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.