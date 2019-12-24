ABD polisi sürüye saldırıp 20 atı katledenleri arıyor

ABD'nin Kentucky eyaletinde polis, 20 atı zalimce öldüren zanlıları arıyor.

Dumas Kurtarma Grubu adlı kuruluş, öldürülen atlardan bazılarının gebe kısraklar, biri sadece bir yaşında olan taylardan oluştuğunu açıkladı.

Kuruluş ayrıca, zanlı ya da zanlıların yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere 20 bin dolar ödül vadetti.

35 atlık sürü, Kentucky'nin doğusundaki geniş bir bölgede dolaşıyor ve bu nedenle geride kalan atların bulunması zorlaşıyor.

Polis, atların düşük kalibreli bir silahla vurulduğunu söyledi.

Öldürülmüş atlar, açık bir maden ocağında bulundu ve Dumas Kurtarma Grubu günde 1620 hektarlık bir alanı inceliyor.

At cinayetleri 16 Aralık'ta başladı, son olarak Pazar günü altı atın cesedi bulundu.

Polis yetkilisi John Hunt, sorumlu ya da sorumlulara en azından "hayvana eziyet" suçlaması yöneltileceğini söyledi.

John Hunt, "Bu, yapacak başka bir şeyi olmadığı anlaşılan insanlık dışı ve zalim bir cürüm" dedi.

Hunt'a göre, bir at öldürüldüğünde ağzında hala ot olduğunu, şimdiye kadar gördüğü en kötü hayvanlara eziyet vakasıyla karşılaştığını belirtti.

Dumas Kurtarma Grubu ise daha önce sahiplerinin terk ettiği hayvanlardan oluşan sürünün insanlara yaklaştıklarını, sıklıkla çevre halkı tarafından beslendiklerini duyurdu.

Kuruluş hayatta kalan atları bölgeden çıkartmaya çalışıyor ancak hayvanlar saldırı nedeniyle stres yaşadığından bunun zor olacağı kaydediliyor.

Kaynak: BBC Türkçe