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01.08.2019 - 09:48| AA

ABD, resmen tanıdı

Başkan Trump kendisine benzetildiği için 'Tropik Trump' lakabı takılan Bolsonaro'ya verdiği sözü tuttu, Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı.

ABD, resmen tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Brezilya' "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdığını resmen ilan eden memorandumu yayımladığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği memorandumla Brezilya'ya ilişkin daha önce açıkladığı adımını resmileştirdi.

Buna göre Brezilya, "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak artık ABD ile özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendirilecek.

Söz konusu adımla Brezilya, ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagonun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Trump, mayıs ayında Kongreye gönderdiği niyet mektubunda, "1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik' olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine eklenen son ülke olmuştu.

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