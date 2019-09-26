ABD Savunma Bakanı ve Suudi Veliaht Prens asker sevkiyatını görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Esper, bin Selman'ı telefonla arayarak, Suudi Arabistan'a ABD askeri gönderilmesi konusundaki mevcut düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Esper, İran'ın bölgedeki istikrarı bozan saldırgan politikalarının frenlenmesi gerektiğine işaret ederek, Suudi Arabistan'ın kendisini savunmasına katkı sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Esper ayrıca Suudi Arabistan'ın, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı almasını övdü.

Veliaht Prens bin Selman ise Saudi Aramco'ya ait 2 tesisin uğradığı saldırının tüm dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, uluslararası barış ve güvenliği korumak için kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 9 Temmuz'da, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insanız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül'de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu.