ABD, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasından memnun

Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'in açıkladığı Suriye hükümeti ile Suriye Müzakere Komisyonu arasında Anayasa Komitesi'nin kurulması için yapılan anlaşma duyurusunu memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin siyasal bir çözüme kavuşması noktasında henüz atılacak çok adım olduğunu vurgulayan Ortagus, söz konusu anlaşmanın ilk adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, BM Genel Sekreterine, BM Özel Temsilcisi (Geir) Pederson'a, Türkiye'ye, Rusya'ya ve bunun sağlanmasında rol alan küçük gruplara teşekkür ediyoruz. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararınca siyasi bir aşama kat edilmesi konusunda çaba gösteren BM Özel Temsilcisi Pederson'ı ve tüm unsurları desteklemeye devam edeceğiz. Siyasi kazanımları ilerletmeye dair tüm olası çabaları teşvik etmek üzere BM ve diğer taraflarla iletişim halinde kalacağız. Esed rejimi barış içinde yaşamak isteyen Suriye halkının isteklerini kabul etmeli ve açlık, keyfi tutuklama, işkence gibi faaliyetlerle tehdit etmemelidir. Ayrıca Esed rejimi ve müttefikleri, İdlib'deki masum Suriyelilere karşı dehşetli saldırılara son vermelidir."