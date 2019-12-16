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16.12.2019 - 12:34 | | AA

ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahasına üretimi artırmak için uzman gönderdi

Mısır ve Suudi Arabistanlı 15 uzman, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Ömer sahasında hem verimlilik analizi yapacak hem de yerel çalışanlara eğitim verecek.

ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahasına üretimi artırmak için uzman gönderdi

ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'de petrol üretimini artırmak için Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi.

Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi.

Üretimi artırmak için çalışacak ekip, yerel görevlilere eğitim de verecek.

ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.

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