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05.11.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara

ABD üç yeni üs kuracak

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyindeki boşalttığı üslerine tekrar dönmeye başladı.

ABD üç yeni üs kuracak

Bölgedeki en büyük üslerinden olan Ayn el Arap (Kobani) dahil birçok üssünü kullanılmaz duruma getirerek bölgeden çekilen ABD ordusu, önce Türkiye ve Kuzey Irak sınır hattında bulunan petrol bölgesine ardından Ayn el Arap ve Rakka bölgesine dönüş yaptı. ABD ordusu, Kuzey Irak’a taşıdığı silah, zırhlı araç ve mühimmatın bir bölümünü de uzun araç konvoyu ile geri taşıdı. Bölgeye geri dönmesi ile birlikte üs kurma çalışmalarına başlayan ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Haseki’den geçerek Rakka’nın batısındaki Cezre bölgesine vardı. Cezre üssüne ulaşan konvoyda yaklaşık 30 ABD askerinin olduğu gözlendi.

ABD ordusunun ikisi Kamışlı’da biri Rakka’nın Cezre bölgesinde olmak üzere üç yeni askeri üs kurmak için çalışma başlattığı belirtiliyor. Kamışlı bölgesinde kurulacak iki üsten birinin petrol bölgesi Rimelan kasabası yakınlarında inşa edileceği bildirildi.

Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
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