ABD Uzay Gücü'nün yeni logosunun Star Trek'e benzerliği dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, uzay gücünün yeni logosunu tanıttı. Tek sorun, yeni logonun Star Trek (Uzay Yolu) logosuna çok fazla benziyor olması.

ABD Başkanı daha önce hiçbir başkanın gitmediği yerlere cesurca gitti. Trump, Twitter'da tanıttığı tasarımın üstünde çok fazla çalışıldığını söyledi.

Trump, “Büyük Askeri Liderlerimiz, tasarımcılarımız ve diğerleriyle görüştükten sonra, Muhteşem Ordumuzun Altıncı Kolu olan Amerika Birleşik Devletleri Uzay Gücü için bu yeni logoyu sunmaktan mutluluk duyuyorum” diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları neredeyse anında, 1947'de hava kuvvetlerinin kurulmasından bu yana oluşturulan ilk askeri hizmetin logosunun uzun soluklu televizyon dizisi Star Trek'teki Yıldız Filosu Komutanlığı'na çok benzediğine dikkat çekmeye başladı.

Star Trek'in dizi ve filmlerinde Sulu karakterini canlandıran George Takei, Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Öhö öhö. Bundan bazı telif ödemeleri bekliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Associated Press, uzay gücünün, uzayda savaşmak için yörüngeye savaşçılar yerleştirmek yerine, esas olarak ABD uydularının ve diğer uzay varlıklarının daha iyi korunmasını amaçladığını söyledi.

AP bu fikrin, Trump'ın siyasi mitinglerinde alkış getirmesi beklenen daimi başlıklardan biri haline geldiğini belirtti.

Trump'ın en başta istediği kara kuvvetleri, donanma ve hava kuvvetlerinden 'ayrı ama onlara eşit' bir uzay gücü kurmaktı ama ABD Kongresi uzay gücünü hava kuvvetlerinin parçası yaptı.

CNBC, Pentagon'un, neden mavi küreler, beyaz yıldızlar ve biçimli bir uzay gemisinin etrafında dönen halkalar bulunan iki logonun birbirine bu kadar benzediğine dair sorulara hemen yanıt vermediğini söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe