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18.12.2019 - 16:54 | | AA

ABD ve Güney Kore anlaşamadı

31 Aralık'ta süresi dolacak anlaşmayı müzakere eden Washington ve Seul yönetiminin temsilcileri, savunma maliyetlerinin paylaşılması üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

ABD ve Güney Kore anlaşamadı

ABD ile Güney Kore arasında, Kore Yarımadası'ndaki ABD silahlı kuvvetlerinin yol açtığı savunma maliyetinin paylaşılması için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hafta başında başkent Seul'de bir araya gelen ülke heyetleri maliyet paylaşımı konusundaki görüş ayrılıklarını aşamadı.

Böylece 31 Aralık'ta süresi dolan Özel Önlemler Anlaşması'nda (ÖÖA) yapılması amaçlanan değişiklik sonuçsuz kaldı.

Diplomatik kaynaklar, heyetlerin yeni tur görüşmeler için gelecek ay Washington'da bir araya geleceğini belirtti.

Görüşmelerde ABD'nin, Güney Kore'nin mevcut ÖÖA'da yıllık 870 milyon dolar olan payını 5 milyar dolara çıkarmasını istediği iddia ediliyor.

ABD'nin ayrıca ÖÖA'ya yeni bir madde ekleyerek Seul yönetiminin ortak tatbikatlardan doğan maliyetlere ve Amerikan askerlerine ödenen aile yardımlarına katkı sağlamasını istediği ileri sürülüyor.

Güney Kore tarafının ise ÖÖA'nın mevcut çerçevesinin korunmasını istediği, ABD Kore Kuvvetleri (ISKF) için çalışan Kore vatandaşlarının personel harcamaları ile tesis yapımı ve bazı lojistik masraflara ortak olmayı kabul ettiği ifade ediliyor.

Güney Kore'de halen ISKF komutası altında 28 bin 500 Amerikan askeri görev yapıyor.

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