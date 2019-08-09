MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD ve Kanada Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek
09.08.2019 - 09:25| AA

ABD ve Kanada Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek

ABD ve Kanada, Rusya ve Kuzey Kore'nin tehdit ve ihlalleri nedeniyle Kuzey Kutbu’nun hava ve deniz güvenliğini sağlayan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığını (NORAD) yeniden şekillendirecek.

ABD ve Kanada Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC’nin, ABD ve Kanada askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kutbu’nun hava ve deniz güvenliğini sağlamak üzere 1957'de kurulan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), güncellenen tehdit unsurları nedeniyle yeniden dizayn edecek.

İki ülke savunma bakanlıklarının onaylamasının ardından NORAD'a bağlı hava limanları, radar istasyonları, uydu ağı ve sahip olunan silah sistemleri revize edilecek.

Kuzey Kore’nin balistik füze tehdidi ve Rus savaş uçaklarının ihlallerinin esas alındığı tehdit güncellemeleri nedeniyle NORAD Merkez Karargahı'na son teknoloji seyir füzesi sistemleri de kuruldu.

Merkez Karargahı, ABD’nin Colorado eyaletinin Colorado Springs kentindeki Peterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın Kuzey Kutbu’ndaki kıta sahanlığı ve hava egemenliği için koruma sağlayan kombine bir organizasyon olarak biliniyor.  

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber