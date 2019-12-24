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24.12.2019 - 20:18 | | AA

ABD, Zambiya'nın talebiyle Lusaka Büyükelçisini geri çağırdı

ABD, eş cinsellere ilişkin Zambiya'nın yargı kararlarını eleştirmesi sonrası bu ülkenin talebi üzerine Lusaka Büyükelçisi Daniel Foote'u geri çağırdı.

ABD, Zambiya'nın talebiyle Lusaka Büyükelçisini geri çağırdı

 

Yerel basında çıkan haberlere göre, Washington yönetimi, büyükelçinin geri çağrılmasına rağmen Zambiya halkıyla iyi ilişkilerin süreceğini kaydetti.

ABD'nin Lusaka Büyükelçisi Foote'un 2 Ocak'ta ülkesine dönmesi bekleniyor.

Foote, Zambiya'da geçen ay eş cinsel iki erkeğe 15 yıl hapis cezası verilmesi hakkında yaptığı açıklamalardan sonra büyük tepki toplamıştı.

ABD'nin bu ülkeye 500 milyon dolar yardım yaptığını hatırlatan Foote, bu ölçüde yardım yapan bir ülkenin temsilcisinin kendi fikirlerini açıkça beyan etme hakkı olduğunu savunmuştu.

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, ABD hükümetine, Büyükelçi Foote'u geri çekmesi için mektup yazmıştı.

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