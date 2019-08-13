ABD'de 5 çocuk yanarak can verdi

Yangın sırasında evde yaşayan 1 kadın ile 12 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun pencereden atlayarak kurtulduğu belirtildi. Ancak 5 çocuk onlar kadar şanslı değildi, yanarak feci şekilde can verdiler. Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi.