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13.08.2019 - 09:55

ABD'de 5 çocuk yanarak can verdi

ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nin Erie şehrinde bulunan bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına hızlıca müdahale eden itfaiye erleri alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı.

ABD'de 5 çocuk yanarak can verdi

Yangın sırasında evde yaşayan 1 kadın ile 12 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun pencereden atlayarak kurtulduğu belirtildi. Ancak 5 çocuk onlar kadar şanslı değildi, yanarak feci şekilde can verdiler. Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi.

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