ABD'de 5 çocuk yanarak can verdi

Yangın sırasında evde yaşayan 1 kadın ile 12 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun pencereden atlayarak kurtulduğu belirtildi. Ancak 5 çocuk onlar kadar şanslı değildi, yanarak feci şekilde can verdiler. Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.