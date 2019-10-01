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01.10.2019 - 13:44 | | İHA

ABD'de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinin başörtülü ilk Sih polis memuru trafik kontrolü esnasında uyuşturucunun etkisi altındaki saldırgan tarafından öldürüldü.

ABD'de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinin başörtülü ilk Sih polis memuru 42 yaşındaki Sandeep Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında uyuşturucunun etkisi altındaki saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında bir aracı kenara çekerek sürücüsüyle bir süre konuştu. Birkaç saniye sonra polis otosuna yönelen Dhaliwal'i vurarak olay yerinden kaçan saldırgan bir alışveriş merkezinde yakalandı.

ABDde başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda yaralı hastaneye kaldırılan Sandeep Dhaliwal'in ise yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı. Polis memuru arkadaşlarının düzenlediği törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ABDde başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

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