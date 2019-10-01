ABD'de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinin başörtülü ilk Sih polis memuru 42 yaşındaki Sandeep Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında uyuşturucunun etkisi altındaki saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.
Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında bir aracı kenara çekerek sürücüsüyle bir süre konuştu. Birkaç saniye sonra polis otosuna yönelen Dhaliwal'i vurarak olay yerinden kaçan saldırgan bir alışveriş merkezinde yakalandı.
Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda yaralı hastaneye kaldırılan Sandeep Dhaliwal'in ise yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı. Polis memuru arkadaşlarının düzenlediği törenle son yolculuğuna uğurlandı.
20 bin yayın balığı, 7 ilde 7 kaynağa bırakılacakAntalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde, Türkiye’de ilk kez kitlesel olarak Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusu üretildi. 7 ilde 7 kaynağa bırakılacak 20 bin yayın balığı yavrusunun, bulundukları yörenin ekonomisine 10 milyon TL’lik gelir getirmesi öngörülüyor.