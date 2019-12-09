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09.12.2019 - 12:56 | | Hürriyet

ABD'de 'beyaz kamyonet' korkusu!

ABD'de yayılan bir söylenti ortalığı ayağa kaldırdı. Korku içindeki ABD'liler beyaz kamyonetlerde genç kadınların kaçırıldığını düşünüyor.

ABD'de 'beyaz kamyonet' korkusu!

Facebook'ta ortaya atılan söylentide "beyaz minibüs kullanan erkeklerin ABD'deki tüm genç kadınları seks ticareti için kaçırıp daha sonrasında vücutlarının bazı parçalarını sattıkları" korkusu yayıldı.

Bunun gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunamamakla birlikte, viral olan Facebook videoları domino etkisi yarattı. Öyle ki Baltimore Belediye Başkanı 'beyaz kamyonet' uyarısında bulundu.

Baltimore şehrinin Belediye Başkanı Bernard Jack Young, katıldığı bir televizyon programında "Beyaz kamyonetin yanına park etmeyin. Biri sizi kaçırmaya kalkarsa diye cep telefonunuzu sakladığınızdan da emin olun." uyarısında bulundu.

Belediye başkanı, Baltimore Polisi tarafından böyle bir olayın olmadığının kendisine bildirildiğini söyledi ancak videonun "Facebook'un her yerinde" olduğunu belirtti.

Baltimore Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, departmanın sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdar olduğu ancak “bu olayla ilgili herhangi bir ihbar almadıkları” söylendi.

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