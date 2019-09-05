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05.09.2019 - 07:37| BBC Türkçe

ABD'de bir kadın, kendisine sürpriz yapan kızını vurdu

ABD'de bir anne, eve sürpriz ziyarette bulunan 18 yaşındaki kızını yanlışlıkla tabancayla vurdu.Ohio yerel televizyon kanalı WFMJ'de yer alan haberde, 30 Ağustos'ta yaşanan olayda kolundan vurulan genç kızın durumu iyiye gidiyor.

ABD'de bir kadın, kendisine sürpriz yapan kızını vurdu

Farklı bir eyalette üniversitede okuyan genç kız, ailesine sürpriz yapmak istedi. Annesi ise eve tanımadığı birinin girdiğini düşünerek silahını ateşledi.

Ohio polis teşkilatından John Norman annenin silah ruhsatı bulunduğunu söyledi. Olay sırasında anne evde tek başınaydı ve mutfaktan, salondan sesler duydu.

Norman, "Anne yatak odasında otururken bir anda kapının açıldığını söyledi. O sırada elinde hazır bulunduğurduğu tabancasıyla kapıdan içeri giren kişiye ateş etti" dedi.

Norman, annenin vurduğu kişinin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını söyledi.

Newsweek'in haberine göre kızın erkek arkadaşı, "Kız arkadaşım üniversiteden eve gelmişti ve annesi geleceğini bilmiyordu. Gerçekten bilmiyordu, yanlışlıkla vurdu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Durum çok kötü" dedi. Norman, yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yerel mahkemenin karar vereceğini ifade etti.

ABD hükümeti verilerine göre 2017'de ülke genelinde yaklaşık 40 bin kişi silahla açılan ateş sonucu öldü. Silahlı Şiddet Arşivi, bu yıl 1.112 kişinin yanlışlıkla vurularak öldüğünü duyurdu.

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