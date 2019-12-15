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15.12.2019 - 18:47 | | AA

ABD'de bomba 'Çin' iddiası! Gizlice kovulmuşlar...

New York Times gazetesi, ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli biri istihbarat çalışanı olduğuna inanılan iki diplomatı, Virginia eyaletindeki hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri gerekçesiyle eylülde gizlice kovduğu haberine yer verdi.

ABD'de bomba 'Çin' iddiası! Gizlice kovulmuşlar...

 

Haberde, Çinli diplomatların, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla askeri üssün kontrol noktasında durdurulup, bölgeye giriş izni olmadıkları, geri dönüp üsten ayrılmaları gerektiğinin söylendiği ancak aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği belirtildi.

Daha sonra itfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.

ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti.

Eylülde Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulmasının ne ABD ne de Çin tarafından gündeme getirildiği ifade edilen haberde, söz konusu durumun Trump yönetiminde, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığına dikkati çekildi.

ABD'nin en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı ettiği anımsatılan haberde, ABD'li yetkililer, Washington'ın casusluk konusunda Çin'e karşı daha sert bir tutum sergilediğini öne sürdü.

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