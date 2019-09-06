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06.09.2019 - 14:09

ABD’de elektronik sigaradan ikinci ölüm

Yasal olarak esrar satılan bir dükkanda elektronik sigara denedikten sonra fenalaşan kurban hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Uzmanlar, son dönemde artış gösteren bazı vakalarda esrarın etken maddesi olan THC'ye rastlandığını açıkladı.

ABD’de elektronik sigaradan ikinci ölüm

ABD'de elektronik sigaraya bağlı olduğu tahmin edilen bir akciğer hastalığından ikinci kişinin daha öldüğü açıklandı.

Oregon eyaletinde Temmuz ayında öldüğü açıklanan bu kişinin yasal olarak esrar satılan bir dükkanda elektronik sigara denedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Geçen ay da Illinois eyaletinde bir kişi benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, ülke genelinde elektronik sigaradan kaynakladığı düşünülen ve Haziran sonunda görülmeye başlanan 'gizemli hastalıkla' ilgili 22 eyalette 200 kadar vakanın araştırıldığını söylüyor.

Esrarın etken maddesi THC'ye rastlandı

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi uzmanları, bazı vakalarda esrarın etken maddesi olan THC'ye rastlandığını açıkladı.

Oregon eyaleti Sağlık Dairesi yetkililerinden Ann Thomas, son ölümün elektronik sigaralara konulan sıvının içeriğinden mi yoksa cihazın kendisinden mi kaynaklandığının henüz tespit edilemediğini söyledi.

Washington Post gazetesi, yetkililere dayanarak elektronik sigaralara bağlanan hastalıkların, hastaların kullandığı esrarlı ürünlerdeki, E vitamininden elde edilen bir yağla (asetat) ilişkilendirildiğini yazdı.

Tedavi altında olan kişilerde öksürme, nefes darlığı, yorgunluğun yanında bazı vakalarda ishal ve kusma da görülüyor.

Hastalığın bakteri ya da virüs kaynaklı olarak bulaşıcı olduğuna dair bir bulgu yok.

Zararlı maddenin tespiti için elektronik sigara sıvılarından alınan örnekler laboratuvarlarda inceleniyor.

THC içeren elektronik sigara kartuşlarının, yasal esrar dükkanlarının yanı sıra kara borsada da satıldığı belirtiliyor.

ABD'de daha önce iki kişi elektronik sigaralarının yüzlerinde patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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