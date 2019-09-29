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29.09.2019 - 03:44 | | AA

ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha

ABD'de federal mahkeme, Trump yÃ¶netiminin yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin gÃ¶Ã§men mahkemelerinde dinlenmeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi planÄ±nÄ±n uygulanamayacaÄŸÄ±na karar verdi.Â

ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha

BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimin gÃ¶Ã§menlerin gÃ¶Ã§men mahkemesine Ã§Ä±karÄ±lmadan daha hÄ±zlÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine olanak saÄŸlayan giriÅŸimi Washington DC'deki bir federal yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan engellendi.

Mahkeme kararÄ±nda, temmuz ayÄ±nda aÃ§Ä±klanan dÃ¼zenlemeyle Trump yÃ¶netiminin bÃ¼yÃ¼k federal kural deÄŸiÅŸiklikleri iÃ§in gerekli resmi bildirimde bulunmayarak ''doÄŸru karar alma prosedÃ¼rlerini takip etmediÄŸi'' ve ''federal yasayÄ± ihlal ettiÄŸi'' belirtildi.

SÃ¶z konusu giriÅŸim, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin daha hÄ±zlÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine imkan saÄŸlayacaktÄ±.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise mahkeme kararÄ±na tepki gÃ¶sterildi.

AÃ§Ä±klamada, ''Bir kez daha, tek bir bÃ¶lge yargÄ±cÄ± Ã¼lke Ã§apÄ±nda federal hukukun uygulanmasÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±. Trump yÃ¶netimi iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r Kongre tarafÄ±ndan kabul edilen gÃ¶Ã§men yasalarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor ve yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirilen alt mahkemeler, Ã¼lkeye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maliyetleri olmasÄ± pahasÄ±na, yasalarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± engelliyor.'' ifadesi yer aldÄ±.

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Åžehit polis Serkan ÇaÄŸlayan'Ä±n cenazesi topraÄŸa verildiÄ°zmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracÄ±n çarpmasÄ± sonucu ÅŸehit olan trafik polisi Serkan ÇaÄŸlayan'Ä±n (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardÄ±ndan memleketi Ankara'da topraÄŸa verildi.
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