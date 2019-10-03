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03.10.2019 - 10:20 | | İHA

ABD’de II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı düştü: 7 ölü, 6 yaralı

ABD'de, II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı, Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ABD’de II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı düştü: 7 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı’nda II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düştü. 2 pilot, 1 yardımcı ve 10 yolcuyu taşıyan uçakta 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Uçak pistten kayarak uzaklaştığı sırada yer görevi yapanlar arasında da yaralıların olduğu bildirildi.

Bradley Uluslararası Havaalanı bu hafta II. Dünya Savaşı döneminden kalma antika uçaklara ev sahipliği yapıyordu. Amaç, II. Dünya Savaşına katılan askerleri onurlandırmaktı. B-17’ler, II. Dünya Savaşı döneminde 12 bin 700 tane üretilmiş olup, tarihin en çok üretilen bombardıman uçağıdır. ABD Hava Kuvvetleri bu uçakları, Alman ve Japon şehirlerini bombalarken kullandı. Savaş sırasında B-17’lerin 640 bin tondan fazla bomba attıkları biliniyor.

 

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