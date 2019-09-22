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22.09.2019 - 16:24 |

ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var!

Pittsburgh'de gerçekleşen bir etkinlikte dağıtılan bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pittsburgh Güvenlik Direktörü Wendell Hissrich'in yaptığı açıklamaya göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerin durumu da ciddiyetini koruyor.

Polis, turuncu renkli bileklik dağıtan mekanları araştırıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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