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23.11.2019 - 20:36 | | AA

ABD'de Kongre'den Pompeo'ya Yahudi yerleşimleri mektubu

ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.

ABD'de Kongre'den Pompeo'ya Yahudi yerleşimleri mektubu

 

ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasına, Temsilciler Meclisindeki 107 Demokrat vekilden tepki geldi.

Vekiller, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya gönderdikleri mektupta, yönetimin söz konusu kararına ilişkin, "Bu karara kesinlikle katılmıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin daha önce de Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisinin kapatılması gibi birçok karara imza attığına işaret edilen mektupta, "Bu adımlar, ABD'nin İsrail ve Filistin yönetimi arasında samimi bir ara bulucu olduğuna yönelik güveni zedelediği gibi, ABD, İsrail ve Filistin halkının güvenliğini tehlikeye attı, barış umutlarına ciddi hasar verdi." görüşü paylaşıldı.

Mektupta, daha önceki ABD yönetimlerinin bugüne kadar Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri konusunda 1978'deki kararları izlediğine işaret edilerek, "Dışişleri Bakanlığının herhangi bir net meşru gerekçe olmadan Yahudi yerleşimlerine yönelik politika değişikliği, bu yerleşimlere, bunların genişlemesine ve Filistinlilerin evlerinin yok edilmesine üstü kapalı bir destek olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" bildirmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 640 binin üzerinde Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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