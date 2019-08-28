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28.08.2019 - 09:43| İHA

ABD’de rehine krizi: 2 ölü

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.

ABD’de rehine krizi: 2 ölü

Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırgan, rehin aldığı 2 kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi daha rehin aldı. Olay yerine gelen yerel polis ve SWAT ekipleri binanın çevresinde güvelik çemberi oluşturdu. Saldırganın binaya yaklaşan SWAT ekiplerine ateş açması üzerine, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Rehine krizi sırasında çevredeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü!Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor. Anıt çevresindeki demir parmaklıklara asılan asma kilitler, Paris’te aşıklar köprüsündeki demir korkuluklara takılan asma kilitleri hatırlatıyor.
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