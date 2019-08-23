ABD’de saldırı paniği

Rodolfo Montoya isimli aşçının, iş arkadaşına otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söylediği belirtildi. Olay, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Marriott Otelinin aşçısı olan Montoya (37) iş arkadaşlarından birine, otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söyledi. Polise yapılan ihbar sonrası Montoya gözaltına alındı. Polis Şefi Robert Luna, basın toplantısında, “Elinde saldırıyı yapacak malzeme, plan ve niyet vardı” dedi.

Öte yandan yine Los Angeles’da bir keskin nişancının polis merkezine ateş açtığı öğrenildi. Şerif yardımcısının göğsünden vurulduğu, ancak zırhı sayesinde hayatta kaldığı belirtildi. Kentte büyük çapta bir insan avı başlatılırken, polis her yerde keskin nişancıyı arıyor. ABD’de silahlı saldırılar, bireysel silahlanma konusunda kafada soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayının başlarında, Teksas’ın El Paso kentinde ve Ohio’nun Dayton kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.