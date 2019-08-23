MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD’de saldırı paniği
23.08.2019 - 07:54

ABD’de saldırı paniği

Teksas ve Ohio’da gerçekleştirilen silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de yine panik yaşanıyor. ABD’de ihbar üzerine bir otelde çalışan aşçının evinde yapılan aramada, çok sayıda cephane ve silah ele geçirildi.

ABD’de saldırı paniği

Rodolfo Montoya isimli aşçının, iş arkadaşına otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söylediği belirtildi. Olay, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Marriott Otelinin aşçısı olan Montoya (37) iş arkadaşlarından birine, otelin ziyaretçilerini vurmayı planladığını söyledi. Polise yapılan ihbar sonrası Montoya gözaltına alındı. Polis Şefi Robert Luna, basın toplantısında, “Elinde saldırıyı yapacak malzeme, plan ve niyet vardı” dedi.

Öte yandan yine Los Angeles’da bir keskin nişancının polis merkezine ateş açtığı öğrenildi. Şerif yardımcısının göğsünden vurulduğu, ancak zırhı sayesinde hayatta kaldığı belirtildi. Kentte büyük çapta bir insan avı başlatılırken, polis her yerde keskin nişancıyı arıyor. ABD’de silahlı saldırılar, bireysel silahlanma konusunda kafada soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayının başlarında, Teksas’ın El Paso kentinde ve Ohio’nun Dayton kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okul başvurdu

Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okul başvurdu

Deniz salyangozu için ilk bilimsel sefer

Deniz salyangozu için ilk bilimsel sefer

Türkiye Yıldızları Çin’den ödülle döndü

Türkiye Yıldızları Çin’den ödülle döndü

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

Sıradaki Haber