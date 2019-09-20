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20.09.2019 - 09:52 | | AA

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Saldırganın henüz yakalanmadığını belirten polis yetkilileri, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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