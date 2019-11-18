ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

Saldırı, California eyaletinde bağlı Fresno şehrinde bir evin bahçesinde gerçekleşti.

Fresno Polisi tarafından yapılan açıklamada olay, bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen bir aile ve arkadaşlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırının, herkesin futbol maçı izlediği sırada evin arka bahçesine gizlice girilerek gerçekleştiği belirtildi. Saldırıda 4 kişini yaşamını yitirdiği bildirildi. Komşular yerel medyaya yaptıkları açıklamada art arda silah sesleri duyduklarını söyledi.

Ayrıca, yaralananların olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ciddi olduğu açıklandı.



Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis soruşturmaya devam ediyor.