ABD'de Türk gencin feci ölümü!

Yeni yılın ilk gününde 22 yaşına girecek olan Türk genç Stephan Cem Ağan, otoyolda bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç çocuğun ailesi şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma yapılmasını istiyor.

Acılı aile 21 yaşındaki gencin cep telefonuna ve aracına halen ulaşamadıklarını ve Cem’in otobanda yaya olarak bulunmasının imkansız olduğuna dikkat çekiyor.

Georgia eyaleti yerel medyası 11 Alive kanalına açıklama yapan Cem Ağan’ın kuzeni Berna Filiz Ağan, ‘’Cumartesi sabahı Atlanta Polisi Cem’in annesini aradı ve ölüm haberini verdi. Polis memurları, Cem’i otoyol kenarında bilinçsiz olarak bulduklarını ve yolda yürürken araba çarpması sonucu öldüğünü söylediler’ dedi.

Forum USA'nin haberine göre; Gwinnett Technical College’da mühendislik son sınıf öğrencisi olan Cem Ağan ölümüyle sarsılan aile, ölümüne ilişkin soru işaretlerinin kaldırılması için geniş çaplı araştırma yapılmasını istiyor. Arabası olmasına rağmen o saatte otoyolda neden tek başına yürüdüğü, ayrıca olay yerinde araba anahtarı ve telefonunun da bulunmamasının soru işaretleri barındırdığını düşünüyor.

AİLESİ ÖLÜMÜN DETAYLI ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Ağan ailesi sorumlu kişi ya da kişilerin yakalanabilmesi için detaylı soruşturma yapabilmek adına yardım kampanyasına başladıklarını açıkladı.