MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi
ABONE OL
09.12.2019 - 22:13 | | AA

ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi

İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, yeni duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi.

ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi

 

Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halk Bankasından 10 Şubat'taki duruşmaya katılmasını istedi ve katılmaması durumunda bankaya ''mahkemeye itaatsizlikten'' para cezası uygulanacağını bildirdi.

Halk Bankası avukatlarının "tebligatın usulsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi mahkeme tarafından "gerekçelerin ikna edici olmaması" nedeniyle reddedilmişti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'artistlik' gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'artistlik' gerginliği

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Zalim İstanbul 22. son bölümde Şeniz, kendi hazırladığı tuzağa düştü! 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 22. son bölümde Şeniz, kendi hazırladığı tuzağa düştü! 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ailesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Ailesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Sıradaki Haber