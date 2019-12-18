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18.12.2019 - 10:54 | | AA

ABD'deki hortum ve fırtınalarda acı bilanço! Ölü sayısı yükseliyor...

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'deki hortum ve fırtınalarda acı bilanço! Ölü sayısı yükseliyor...

Kentucky eyaleti emniyet yetkililerinden Bobby King, Greenup ilçesinde meydana gelen su taşkını nedeniyle 2 kişinin yardıma ihtiyacı olduğuna dair ihbarın gelmesiyle arama kurtarma ekibinin olay yerine gittiğini söyledi.

King, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini, diğerini arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hortum ve fırtınaların yol açtığı olaylarda ölenlerin sayısının 4'e çıktığını ifade eden King, en az 10 kişinin de yaralı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Mississippi Acil Durum Yönetimi Kurumu Başkanı Albay Bryan Olier da düzenlediği basın toplantısında, eyalette en az 25 ilçe ve 150 evin hortum ve fırtınalardan zarar gördüğünü açıkladı.

Ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum elektrik kesintilerine de neden oldu ve en az 15 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle ekipler, elektrik kesintilerinin giderilmesinde zorluk yaşıyor.

Hortum ve fırtına ABD'nin güneydoğusunda dün etkili olmaya başlamıştı. Ulusal Hava Servisi pazartesi gününden itibaren 21 saat içinde 240'tan fazla hortum uyarısı yapmıştı.

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