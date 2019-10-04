ABD’den Almanya’ya NATO’ya katkı baskısı

Geçtiğimi haftalarda NATO’ya üye ülkelerin biraraya geldiği toplantıda ABD’li temsilci %2’lik hedefi yerine getirmeyen Almanya’nın NATO’nun genel bütçesine katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. NATO’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Washington yönetiminin düşünceleri arasında ABD’nin NATO bütçesine katkısının %22.1’den %15.9’a düşürülmesi, Almanya’nın bütçeye katkısını ise %14.8’den %15.9’a yükseltmesi bulunuyor. Halen yılda 576 milyon dolarlık harcama ile NATO’ya en çok katkıda bulunan ülke olan ABD yeni düzenlemenin kabul edilmesi halinde yılda 163 milyon dolarlık tasarrufta bılunmuş olacak.

Fransa ve İngiltere’den tepki

Almanya ile birlikte Fransa ve İngiltere’nin de ABD’nin tasarruf edeceği mali yardım miktarini telafi etmelerini talep etmeye hazırlanan Washington, Londra ve Paris’in tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Diplomatik kaynaklar, Almanya’dan talep edilen mali katkının artışının ekonomik açıdan çok önemli olmadığını, ancak siyasi açıdan Berlin yönetimini zora sokabileceğini belirtiyorlar. Halen GSYH %1.36’i savunma harcamalarına ayıran Almanya, 2024 yılında bunu ancak %1.5’a yükseltmiş olacak. Berlin’in %2’lik hedefi yerine getirebilmesi için her savunma harcamalarını 26 milyar dolar arttırması gerekiyor.

Siyasi kriz yaratır

Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin savunma gücünü oluşturması için gerçekleştirilen Pesco sürecine taahütte bulunan Almanya, hem NATO’ya hem AB’ye aynı miktarda mali yardımda bulunamayacağını belirtiyor ve bunun siyaseten Almanya içerisinde tartışmalara neden olmasından çekiniyor.

Fransa ise NATO’nun bütçesine ek katkıda bulunmanın mali açıdan çok yüksek olduğunu ve prensipte böyle bir artışa karşı çıkacaklarının siyalini verdi. AB’den ayrılmak üzere olan İngiltere de Fransa’ya destek çıkarak ABD’nin gündeme getireceği bütçeyi artırma önerisine şimdiden karşı çıktı.

Aralık ayında Londra’da düzenlemecek olan NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump önerisini liderlere sunarak konuyu karara bağlamaya çalışacak. Onaylanması halinde kararın 2021’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.