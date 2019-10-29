ABD'den Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Fernandez'e tebrik

Yazılı bir açıklama yapan Pompeo, başarılı olarak nitelendirdiği seçimler dolayısıyla Arjantin halkını kutladı.

Pompeo, "27 Ekim'deki başarılı seçimlerinden sonra Arjantin'in yeni Devlet Başkanı olan Alberto Fernandez ile çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD ile Arjantin arasında karşılıklı çıkarlar olduğuna vurgu yapan Pompeo, "Bölgesel güvenlik, refah ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek için Fernandez yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arjantin'de pazar günü düzenlenen seçimlerde, peronizmi temsil eden Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 48'ini almış, Alberto Fernandez ülkenin yeni devlet başkanı, önceki Devlet Başkanı Cristina Kirchner de devlet başkan yardımcısı olmuştu.

Çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.