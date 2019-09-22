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22.09.2019 - 22:26 | | AA

ABD'den dünyaya 'karşı durun' çağrısı: Bu bir silme girişimi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

ABD'den dünyaya 'karşı durun' çağrısı: Bu bir silme girişimi

 

Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulunduKastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.
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