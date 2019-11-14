BakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, F-35 Ã¼reticilerinin ALISi F-35 sisteminin 'bilgi iÅŸlem belkemiÄŸi'Â olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ve ALISin hava aracÄ±nÄ±n idamesi, bakÄ±mÄ±, planlamasÄ± ve desteÄŸi kapsamÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandu. Ã–rnek olarak, hem operatÃ¶rler, hem de bakÄ±mcÄ±larÄ±n ALISi iÅŸ sipariÅŸleri ve otomatik parÃ§a sipariÅŸinde kullanabildiÄŸi sÃ¶ylenirken, F-35 sisteminde, araÃ§ yere indikten sonra sisteme ALISin yÃ¼klenmesini saÄŸlayan geniÅŸ bir sensÃ¶r yelpazesi bulunduÄŸu belirtildi. Bu sistemin aracÄ±n nasÄ±l performans gÃ¶sterdiÄŸini analiz edebildiÄŸi, eskiyen parÃ§alarÄ± belirleyebildiÄŸi ve bunlarÄ±n sipariÅŸini verebildiÄŸi belirtildi. Â

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± satÄ±n alÄ±m ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik mÃ¼steÅŸarÄ± Ellen M. Lord, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ konuyla ilgili ABD SilahlÄ± Hizmetler Komitesinin iki alt komitesine ait ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Ne yazÄ±k ki ÅŸu an gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼zere ALIS, savaÅŸ aracÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yor. ALIS'te gÃ¶rÃ¼len sorunlarÄ± Ã§Ã¶zebiliriz ve Ã§Ã¶zmeliyiz.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ALIS sorumluluklarÄ±nÄ± belirli bir sÃ¼re zarfÄ±nda tamamlamalarÄ± iÃ§in belirli kiÅŸilere verdiÄŸini belirten Lord, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Åžu an yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey, Ã¶denen vergilerin doÄŸru kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in ve aracÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in yeniden inÅŸa etmek ve bunun hangi kapasitede uygulanabileceÄŸine yÃ¶nelik detaylÄ± bir plan Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Lordun yanÄ±nda ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Eric Fick de mevcut ALIS sisteminin 3.1.1.1 versiyonuna sahip olduÄŸunu, fakat 3.5 versiyonu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Fick, sÃ¶z konusu geliÅŸmenin kullanÄ±cÄ±lara daha iyi bir sistem sunulmasÄ± iÃ§in temel iÅŸlevselliÄŸe 300 sabitleme tamiri iÃ§erdiÄŸini belirtti.