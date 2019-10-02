ABD'den flaş açıklama: İran'ı mahrum bırakmalıyız

Avrupa turunun ilk ayağı olan İtalya'daki temaslarına dün başlayan Pompeo, bu sabah Vatikan'da önce bir sempozyuma katıldı ardından İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile dışişleri konutu Villa Madama'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmede siyasi-ticari ve ekonomik ilişkiler, Libya'daki içi savaş ve uluslararası konuları ele aldı.

Pompeo, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya, Afganistan, Irak, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ve Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimine karşı aldığı tutumdan ötürü İtalya'ya minnettar olduklarını dile getirdi.

"İran, terörü finanse ettiği kaynaklarından mahrum bırakılmalı"

ABD yönetiminin son iki yıldır, "terörü destekleyen İran'a" karşı tutumunun değişmediğine vurgu yapan Pompeo, Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco şirketine yönelik saldırıdan bu ülkeyi sorumlu tuttuklarını hatırlattı.

Pompeo, "İran'ı dünyadaki terör saldırılarını finanse etmek için her zaman kullandığı kaynakların kullanımından mahrum etmek istiyoruz." dedi.

"Bir tehdit olan İran'ın saldırganlığına karşı birlik içinde olmak gerekiyor." ifadesini kullanan Pompeo, İtalyan mevkidaşıyla İran hava yolu firması Mahan Air'in lisansının iptal edilmesini görüştüklerini de söyledi.

Libya'daki son duruma ilişkin ise Pompeo, ABD'nin önceliğinin bu ülkede ateşkesi sağlamak olduğuna vurgu yaparak, "Burada en hayati nokta ülkedeki şiddeti azaltmak. Bu kapsamda Berlin'de yapılacak konferansın ülkenin barışa kavuşmasına katkı sağlayacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüşünün 1. yılına ilişkin yönelttiği soruyu da yanıtsız bıraktı.

"5G konusunda müttefiklerimiz rahat olsun"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da ABD'nin gümrük vergilerini yükseltme planı ve bunun İtalya'nın bu ülkeye ihracatını etkileyecek olmasının kendilerini endişelendirdiğini aktararak, "İtalyan üretimi (Made in Italy) markasını" ve ihracatlarını koruma adına gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Di Maio, ABD ile Çin arasında gerilime yol açan 5G stratejileri konusuna ilişkin de "Müttefiklerimizin endişesi bizim endişemiz. Yetkili kuruluşlarımız bu hususta yeni bir düzenlemeye gitti. İtalya, 5G güvenliği konusunda diğer Avrupa ülkelerine nazaran ileri bir noktadadır." diye konuştu.

Vatikan'daki sempozyum

Öte yandan, sabah saatlerinde Vatikan'da din ve ibadet özgürlüğüne ilişkin "İnsanlık onurunu kazanmaya giden yollar" başlıklı sempozyuma katılan Pompeo, Çin, Myanmar, Suriye, İran ve Küba'ya ismen atıfta bulunarak, mutlak güçle idare edilen ülkelerde din ve ibadet özgürlüğünün tehdit altında olduğunu söyledi.

Pompeo, Vatikan'ı ve diğer ülkeleri, Donald Trump yönetimi altında küresel din özgürlüğünü destekleyecek bir ittifak altında birleşmeye çağırdı.