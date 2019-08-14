ABD’den İngiltere’ye Brexit için destek!

İngiltere’nin AB’den çıkmasının ardından ABD’nin bir dizi sektör bazlı ticaret anlaşmasının müzakerelerine başlayabileceğinin atını çizen Bolton, “Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya, ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir önceki hükümetle daha hızlı ilerlemiş olmayı dilerdik” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bolton ile yaptığı görüşmede Brexit’in yanı sıra İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü. Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi.

Engelleme çabası

Bu arada İngiliz “The Independent” gazetesi, AB yanlısı gruplar ve parlamenterlerin, Başbakan Johnson’ın anlaşmasız Brexit çabalarını önlemeye yönelik yasal çabalarını artırdığını yazdı. 70 kadar milletvekilinin de desteklediği girişim, Johnson’un “anlaşmasız Brexit’in ülkeyi etkilemeyeceği” yönündeki görüşlerine karşı çıkarken, bu yönde bir ilerlemenin tamamen “kanunsuz” ve “anayasaya aykırı” bir durum oluşturacağına dikkat çekiyor.