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24.07.2019 - 16:12

ABD'den kritik görüşme sonrası ilk açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin samimi, olumlu ve verimli geçtiğini belirtti.

ABD'den kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Jeffrey ve beraberindeki heyetin 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmeler yaptığı hatırlatıldı

Türk ve ABD heyetleri arasındaki Suriye konulu Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısının yapıldığı bildirilen açıklamada, tarafların Münbiç Yol Haritası'nın hızlı ve somut ilerlemesine bağlı oldukları, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğini artırmak için detaylı önerileri ele aldıkları kaydedildi.

"Görüşmeler samimi, olumlu ve verimli geçti" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki müşterek endişeleri hakkında görüş alışverişini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD tarafının "askeri yetkililer arasındaki istişareler dahil olmak üzere bu görüşmeleri sürdürmek için sabırsızlandığı" aktarıldı.  

 

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