MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'den 'kriz' çıkartacak hamle! Yakalama kararı çıkartıldı
17.08.2019 - 02:11

ABD'den 'kriz' çıkartacak hamle! Yakalama kararı çıkartıldı

ABD Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait ''Grace 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.

ABD'den 'kriz' çıkartacak hamle! Yakalama kararı çıkartıldı

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı.

ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.

Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.

 

Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldıTürkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES/2 ne zaman uygulanacak? ALES 3 başvuru tarihleri!

ALES/2 ne zaman uygulanacak? ALES 3 başvuru tarihleri!

e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS/10 İngilizce ne zaman?

e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS/10 İngilizce ne zaman?

Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı

Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Sıradaki Haber