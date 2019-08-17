ABD'den 'kriz' çıkartacak hamle! Yakalama kararı çıkartıldı

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı.
ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.
Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldıTürkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.