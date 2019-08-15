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15.08.2019 - 16:35| AA

ABD'den Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç yardımı

Washington yönetimi, Ortadoğu'daki müttefikine Humvee tipi zırhlı araçları ücretsiz teslim etti.

ABD'den Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç yardımı

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetimi tarafından Lübnan'a tahsis edilen askeri yardım paketi çerçevesinde 150 adet "Humvee" tipi zırhlı askeri aracın ABD'den teslim alındığı belirtildi.

Askeri araçların dün itibarıyla Beyrut Limanı'ndan Lübnan ordusundaki lojistik birimlerce teslim alındığına işaret edilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

ABD, yıllardan beri askeri desteklerini sürdürdüğü Lübnan ordusuna son olarak nisan ayında 6 insansız hava aracı (İHA) hibe etmişti.

Teknik özelliklerine dair bilgi verilmeyen söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında da ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

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