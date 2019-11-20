MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriABD'den NATO'ya övgü: Tarihteki en kritik ortaklıktır
20.11.2019 - 22:30 | | AA

ABD'den NATO'ya övgü: Tarihteki en kritik ortaklıktır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'nun tarihteki en kritik stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

ABD'den NATO'ya övgü: Tarihteki en kritik ortaklıktır

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Pompeo, NATO müttefiklerinin son yıllarda savunma harcamalarını artırmasını takdir ettiğini belirtti.

Otoriter rejimlerin tehdidiyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Pompeo, "Rusya, Çin ve İran'ın değer sistemleri bizimkinden kesinlikle çok farklı. Bu ülkelerle birlikte yüzleşmeliyiz." dedi.

Pompeo, NATO ittifakının yükselen Çin tehdidini ele alması gerektiğini, ayrıca terörle mücadele alanında atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.

NATO da dahil her kurumun amacına uygun olup olmadığının sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Pompeo, "NATO kayıtlı tarihteki en kritik stratejik ortaklıktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile bugünkü görüşmesine ilişkin, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savcılık'tan Rabia Naz'ın babası için flaş karar!

Savcılık'tan Rabia Naz'ın babası için flaş karar!

Afili Aşk 23. son bölümde Kerem ve Ayşe öpüştü! Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk 23. son bölümde Kerem ve Ayşe öpüştü! Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

Sıradaki Haber