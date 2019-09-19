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19.09.2019 - 18:47 | | AA

ABD'den şok suçlama! 100 milyon doları geri çekti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümetini ABD kaynaklarını şeffaf yönetememekle suçlayarak bu ülkenin enerji altyapı projesine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini açıkladı.

ABD'den şok suçlama! 100 milyon doları geri çekti

 

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, enerji altyapı projesine, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti vasıtasıyla aktarılması planlanan 100 milyon doların, "Afganistan hükümetinin, ABD yönetiminin kaynaklarını şeffaf biçimde yönetmekteki yetersizliği" nedeniyle geri çekildiğini bildirdi.

Mike Pompeo öte yandan Afganistan'ın güneyindeki beş trafo merkezi ve nakil hatlarını içeren projenin tamamlanacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca Afganistan'da 28 Eylül'de "güvenilir ve şeffaf bir cumhurbaşkanı seçimi" yapılması çağrısında bulundu.

Afganistan'da, 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı ve geçen seneki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
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