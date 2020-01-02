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02.01.2020 - 13:17 | | AA

ABD'den Suriye'deki üslere yeni takviye

Irak'tan son bir haftada 4x4 araçlar, ağır silahlar, mühimmat ve inşaat malzemelerinin bulunduğu 250 TIR, batıdaki Suriye'ye giriş yaptı.

ABD'den Suriye'deki üslere yeni takviye

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki üs ve noktalarına takviye yapmaya devam ediyor.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusu, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden son bir haftada, 3 konvoy halinde toplam 250 tırlık sevkiyat yaptı.

Son olarak dün giren konvoyda 130 tırın yer aldığı görüldü.

Tırlarda, 4x4 araçlar, ağır silahlar ve mühimmatın yanı sıra, inşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'deki varlığını YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına odaklamış, yüzlerce tırlık konvoylarla sevkiyatlar yapmıştı.

ABD'nin askeri varlığı

ABD güçleri, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 askeri üs ve noktada varlık gösteriyor.

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim 2019'da Deyrizor'da bir araya geldikleri aşiret reislerine bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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