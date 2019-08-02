MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'den Suriyeli göçmenler hamlesi: 18 ay daha uzattı
02.08.2019 - 00:06| AA

ABD'den Suriyeli göçmenler hamlesi: 18 ay daha uzattı

ABD yönetimi, ülkedeki Suriyeli göçmenlere "Geçici Koruma Statüsü" (TPS) sağlayan yasal düzenlemenin 18 ay daha uzatıldığını açıkladı.

ABD'den Suriyeli göçmenler hamlesi: 18 ay daha uzattı

 

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan tarafından yapılan açıklamada, Suriyelilere verilen TPS'nin 1,5 yıl uzatıldığı ifade edildi.

Suriye'deki son durumun dikkatlice değerlendirildiği ve ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Suriyeliler için sağlanan TPS'nin uzatılması gerektiğine karar verilmiştir." denildi.

Bu yasal durumdan faydalanarak ABD'de yaşayan yaklaşık 7 bin Suriyeli olduğu ve bu kişilerin ilgili kurumlara başvurarak yasal haklarının uzatılmasını sağlayabilecekleri belirtildi.

Buna göre söz konusu haktan yararlanan Suriyeliler, 31 Mart 2021 tarihine kadar ABD'de yasal olarak kalmaya devam edebilecek.

ABD'de TPS ile yaşayan Suriyelilerin süresi, bu yıl eylül ayının sonunda doluyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı, Şubat 2018'de yaptığı açıklamada, "Geçici Koruma Statüsü" altında ülkede yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak yeni başvuru alınmayacağını açıklamıştı.

Bakan Akar: Kararlılığımızı kimse test etmesinBakan Akar, 'Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı kimsenin test etmemesi gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul-İzmir arası kaç saate inecek?

İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul-İzmir arası kaç saate inecek?

Yepyeni ve anlamlı Cuma mesajları - 2019 en güzel resimli Cuma mesajları

Yepyeni ve anlamlı Cuma mesajları - 2019 en güzel resimli Cuma mesajları

Sıradaki Haber