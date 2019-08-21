MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı
21.08.2019 - 02:32| AA

ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi.

ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisine muhtemel dış askeri satışlar kapsamında 8 milyar dolar değerinde 66 F-16C/D Blok 70 tipi uçağı ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu satış onayının Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

ABD ile Tayvan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmadığından Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi Washington'da Tayvan'ı temsil ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Başkan (Donald Trump) geçen hafta Perşembe veya Cuma bu F-16 satışı için adım atmamız konusunda Kongre'ye gönderilecek tebligatı onayladı. Bunlar (satışlar), Çin ile ABD arasındaki üç ortak ortak bildirinin yanı sıra anlaşma ve tarihi ilişkilerle örtüşüyor. Adımlarımız ABD'nin geçmişteki politikası ile tutarlıdır. Biz sadece tüm taraflara verdiğimiz vaatlerimizi yerine getiriyoruz."

ABD yönetiminin daha önce doğrudan Tayvan'ı muhatap alması Çin ile ABD arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

ABD, 1972'den bu yana Tayvan'ı resmiyette Çin'in bir parçası olarak tanıyorken, 1979'da geçirilen Tayvan'la İlişkiler Yasası kapsamında da Tayvan ile resmi olmayan ilişkisini sürdürüyor.

 

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Bu ayrıntı yürek yaktı! Oğlunun düğün davetiyesini...

Bu ayrıntı yürek yaktı! Oğlunun düğün davetiyesini...

Can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Yer: Denizli! Kötü koku yayılınca ortaya çıktı

Yer: Denizli! Kötü koku yayılınca ortaya çıktı

Sıradaki Haber